Жертва рейтингу: як і чому Зеленський шукає заміну Гончаруку

Дані останніх соціологічних опитувань змусили Офіс президента активніше задуматися про перезавантаження уряду. За даними Центру Разумкова, рівень довіри до уряду з вересня скоротився вдвічі – з 57 до 28 відсотків. Тоді як недовіра зросла майже в три рази, досягнувши 64,5 відсотків.

Особисто прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, виходячи з цього ж дослідження, довіряють приблизно 25% опитаних, не довіряють – 63%. Більше половини респондентів не підтримують його діяльність на посаді.

Рейтинги президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" також просіли, але не настільки критично. "Льоша – це гиря, яка тягне всіх нас вниз", – сказав РБК-Україна співрозмовник в оточенні Зеленського.

Кандидат на заміну

Гончарук не був членом команди Володимира Зеленського на етапі президентської кампанії. Вже після перемоги на виборах до Зеленського його привів без п'яти хвилин глава Офісу президента Андрій Богдан, у якого Гончарук став заступником, а після був призначений в Кабмін.

Багато хто в оточенні Зеленського ще в серпні вважав Гончарука зручним прем'єром, оскільки у нього немає політичних амбіцій (про що він сам неодноразово говорив, вже працюючи в уряді). Це зменшувало ризики публічних конфліктів з ОП.

Ще одним аргументом на його користь було те, що Гончарук не входить до близького кола президента, а тому Зеленському буде простіше з ним розпрощатися, якщо того зажадає політична обстановка. І цей момент, схоже, настає.

"Нам треба перестати так труситися над рейтингами, а брати і робити реформи!" – у розмові з виданням емоційно зазначив один з видних представників монобільшості. Але сам одразу ж визнав, що такий підхід не користується особливою популярністю серед його соратників.

У будь-якому випадку, для зміни глави Кабміну треба вирішити три питання: хто стане наступником Гончарука, хто займе місця в новому уряді і як знайти за це необхідні голоси в парламенті.

За інформацією РБК-Україна, найвищі шанси очолити новий Кабмін є у Сергія Тігіпка. У концепцію "нових облич у політиці" він, очевидно, зовсім не вписується. Вперше він увійшов в уряд в далекому 1997 році, ставши віце-прем'єром з питань економічної реформи при прем'єрі Павлові Лазаренку.

В різний час Тігіпко очолював Національний банк України, був у складі Кабмінів Віктора Ющенка та Миколи Азарова, керував штабом Віктора Януковича на виборах 2004 року, обіймав посаду заступника голови Партії регіонів. На початку 90-х він очолював правління "Приватбанку".

Як пояснив співрозмовник видання в "Слузі народу", за даними партійної соціології, народний запит на "нові обличчя", завдяки яким стали можливими переконливі перемоги Зеленського та його партії на торішніх виборах, вже вичерпався. Особливо це стосується управління економікою та представництва у місцевій владі – зараз, за словами джерела, народ хоче бачити там вже "людей з досвідом".

За словами іншого представника "Слуги народу", в просуванні Тігіпка на посаду прем'єра зацікавлений і олігарх Ігор Коломойський зі своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим, які не змогли знайти спільну мову з Гончаруком. У той же час він запевняє, що ідею очолити Кабмін сам Тігіпко сприйняв з великим скепсисом.

Зеленський також підтвердив, що проводив співбесіду з багатьма людьми, в тому числі і з Тігіпком. Але на яку саме посаду – не уточнив. За однією з версій, бізнесмена розглядали в якості можливого віце-прем'єра з економічного блоку. Раніше РБК-Україна вже розповідало про те, що на Банковій підшукують кандидатів на цю посаду.

Тоді ж у монобільшості говорили, що спочатку спробують обмежитися кількома перестановками в Кабміні Гончарука і подивитися, чи зможе це хоча б пом'якшити негативні рейтингові тенденції. "Ще місяць тому був сенс Тігіпка ставити просто на віце-прем'єра, якісь окремі ротації робити сенсу зараз вже нема, цього буде мало", – упевнене джерело в оточенні Зеленського.

Сергій Тігіпко може зайняти прем'єрське крісло (фото: wikimedia.org)

Тігіпко – не єдиний кандидат на прем'єрство, якого обговорюють на Банковій і в парламентських кулуарах. Звучить ім'я іншого мультимільйонера, Валерія Хорошковського, який також періодично обіймав високі посади у владі, починаючи з часів Леоніда Кучми. На дострокових парламентських виборах 2014 року Хорошковський був другим номером у списку партії Тігіпка "Сильна Україна".

Незабаром після перемоги Зеленського на виборах Хорошковський повернувся в Україну, був помічений в Офісі президента, а за словами екс-голови ОП Андрія Богдана займався "консультуванням" української митниці.

За інформацією РБК-Україна, Хорошковському давно пропонували увійти у виконавчу владу, але бізнесмен відмовлявся, пропонуючи натомість призначити своїх людей на цікаві для нього напрямки в держслужбі. Тепер його шанси зайняти крісло глави Кабміну співрозмовник видання оцінює нижче, ніж у Тігіпка.

Довгий час в кулуарах говорять про можливе призначення на пост прем'єра виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, якого нібито також лобіює Ігор Коломойський.

Але вірогідність цього варіанту зовсім низька – на заваді став скандал з виплатою йому високої премії за судову перемогу над "Газпромом". Сам Вітренко назвав інформацію щодо його можливого прем'єрства "навмисними вкидами".

Зовсім списувати з рахунків не варто і урядового старожила, главу МВС Арсена Авакова, хоча його шанси також досить невисокі.

Широка коаліція

Будь-які перестановки в Кабміні апріорі повинні бути схвалені Верховною радою. У фракції СН виданню сказали, що ситуація піврічної давності, коли монобільшість без особливих питань підтримала би будь-якого кандидата, запропонованого Зеленським, зараз вже не повториться. Голоси доведеться збирати.

У фракції президента не розраховують, що "Європейська солідарність" і "Голос" підтримають кандидатуру Тігіпка. Тому один з членів команди Зеленського спрогнозував такий розклад голосів: частина "Слуги народу", депутатські групи, "Опозиційна платформа "За життя" і, швидше за все, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка співпрацювала з Тігіпком ще в Дніпрі в кінці 80-х років.

"І так малоприємна "коаліція" під Тігіпка збирається в Раді. З наших точно багато не проголосують. Ну а якщо раптом внесуть Хорошковського або Авакова – то страшно собі уявити, який розкол у нас буде", – сказав співрозмовник.

Цікаво, що як мінімум двоє відомих членів команди Зеленського в минулому співпрацювали з Сергієм Тігіпком та його партією "Сильна Україна". Нинішній спікер Дмитро Разумков з 2010 по 2012 рік консультував політика і працював над будівництвом його політсили. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук була помічником Тігіпка в Раді сьомого скликання, а також директором з комунікації в штабі партії "Сильна Україна" на виборах 2014 року.

Технічно парламент поки що не може приступити до будь-яких кадрових питань, оскільки до цих пір зайнятий розглядом поправок до законопроекту про ринок землі. Щоб упоратися з усіма чотирма тисячами поправок, Раді буде потрібно ніяк не менше цілого пленарного тижня.

Втім, виходом із ситуації може стати позачергове засідання Ради, присвячене виключно призначенню нового Кабміну. Відбутися воно може в досить стислі терміни, близько двох найближчих тижнів.

Але опитані виданням депутати від СН розповіли, що про таку ініціативу поки нічого не чули. Один з них навіть припустив, що поява інформації про Тігіпка-прем'єра може бути лише тестом Банкової на те, як цю кандидатуру сприймуть у суспільстві.

Різні джерела підтверджують, що станом на цей момент остаточне рішення змінити главу Кабміну Зеленський ще не прийняв, хоча воно "дозріває". Ряд осіб, в його оточенні відмовляють президента від цієї ідеї, апелюючи передусім до того, що відставка Гончарука зараз може серйозно нашкодити переговорам із західними кредиторами України, в першу чергу, з МВФ.

Пов'язане з цим питання – персональний склад нового уряду, адже відставка прем'єра автоматично означає відставку всього Кабміну. "Якщо по конфігурації всі з усіма не домовляться, то Гончарук цілком може поки і залишитися на посаді", – говорять у фракції СН.

Сам чинний прем'єр у середу запевнив, що спілкувався з Тігіпком, але лише на предмет кадрового посилення уряду, а тему своєї відставки з президентом не обговорював. В його оточенні РБК-Україна також запевнили, що Гончарук у відставку не збирається.

Формально у нього дійсно є імунітет від звільнення аж до осені. Але співрозмовник в оточенні Зеленського впевнений, що Гончарук не буде опиратися рішенню президента і на його прохання одразу ж напише заяву про звільнення з посади.