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Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился

Новости » Политика     21.02.2020 - 10:17
Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Большинство украинцев не доверяют ни правительству, ни его руководителю Гончаруку

В феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5%, респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют - 63% респондентов.

Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился

Как отмечают социологи, уровень доверия к правительству существенно снизился в течение последних месяцев. Наивысших показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%.

В феврале 2020 года полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%.

Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился

По данным опроса, деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные действия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады и Кабинета министров. Оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.

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