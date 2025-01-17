В Україні змінили правила медогляду дітей. Тепер будуть домашні візити

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило оновлений порядок та періодичність проведення медичних оглядів дітей. Як удома, так і в медичних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України.

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Що і для чого змінює МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що за останні 10 років рівень народжуваності в Україні знизився майже на 40%, а повномасштабна війна поглибила демографічну кризу ще більше.

Він додав, що доступ до якісних медичних послуг - важливий елемент Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року (схваленої урядом торік).

"У перші роки життя дитини важливо надавати їй необхідну медичну допомогу, а батькам - ґрунтовну інформацію про здоров'я і харчування дитини, гігієну, вакцинацію, запобігання нещасним випадкам тощо", - зауважив спеціаліст.

Він додав, що саме для забезпечення цих моментів МОЗ затвердило оновлений порядок та періодичність проведення профілактичних медичних оглядів дітей.

"Зокрема, передбачені домашні візити сімейними медсестрами. Вдячні нашому стратегічному партнеру ЮНІСЕФ за допомогу у підготовці медичних працівників, аби вони могли якісніше надавати послуги для сімей з дітьми", - підсумував посадовець.

У МОЗ пояснили, що новий порядок уніфікує підхід до медичного спостереження за дітьми від народження до 4 років за програмою "Турбота з народження вдома" (запущеної за підтримки ЮНІСЕФ у 2023-2024 роках).

Тобто зміни спрямовані на покращення надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям до 4 років - щоб кожна дитина отримала кращий старт у житті.

"Турбота з народження вдома"

Програма "Турбота від народження вдома" діє вже у 15 областях України: Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Полтавській, Волинській, Закарпатській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Рівненській, Чернігівській, Одеській, а також у місті Києві.

Вона передбачає, що родини з дітьми отримуватимуть підтримку медичних працівників з питань:

імунізації;

грудного вигодовування;

харчування;

позитивного батьківства;

раннього виявлення ризиків порушень розвитку.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Маммадзаде нагадав, що "перші роки від народження визначають оптимальне зростання та розвиток дитини, саме тому домашні візити такі важливі для батьків, опікунів та їхніх дітей".

"Домашні візити - це не лише медичні огляди, але й можливість надати сім'ї психологічну підтримку, навчити батьків виявляти ранні ознаки порушень розвитку та створювати безпечне середовище для дитини. Під час війни це стає ще важливішим для родин", - наголосив він.

Про які домашні візити йдеться

Програма "Турбота від народження вдома" передбачає, що сімейні медичні сестри здійснюватимуть чотири візити тривалістю від 60 до 90 хвилин - безпосередньо додому до сімей з дітьми (віком від 0 до 4 років).

Після консультації з лікарем сім'ї з дітьми можуть отримати ще шість консультацій із сімейною медсестрою - в медичних закладах.

У МОЗ уточнили, що в межах пілотної програми медичні сестри вже здійснюють домашні візити у 15 областях (зокрема у прифронтових та віддалених районах), поєднуючи гуманітарні заходи та заходи з відновлення й розвитку.

"Минулого року понад 40 000 дітей, їхніх батьків та опікунів скористалися послугою домашніх візитів, що їх надали понад 1 100 медичних працівників, які пройшли тренінги", - уточнили у МОЗ.

Зазначається, що впродовж 2025 року програма буде доступною в усіх регіонах України.

Підготовка медиків до роботи

Для того, щоб підготувати медичних працівників до надання якісних послуг сім'ям з дітьми, ЮНІСЕФ разом із партнерами створив вже 12 тренінгово-ресурсних центрів у семи регіонах України: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

У 2025 році планують відкрити ще 10 таких центрів.

Там медичні працівники мають можливість покращити свої знання та набути навички з основних питань раннього розвитку дітей, зокрема таких: