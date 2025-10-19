Плану Трампа кінець? Ізраїль ударив по центральній частині Гази у відповідь на атаки ХАМАС

Зокрема, сьогодні палестинські ЗМІ почали писати про нові авіаудари Ізраїлю. Вони відбулися щонайменше по Нусейрату в центральній частині Гази.

Удари було завдано після того, як ЦАХАЛ та офіційні особи Ізраїлю пообіцяли відреагувати на напад терористів на солдатів у районі Рафах на півдні Сектора Газа сьогодні вранці.

За даними Al-Hadath, ціллю одного з сьогоднішніх ізраїльських ударів по центральній частині Гази був Ях'я аль-Мабхух - командир сил "Нухба" - елітного підрозділу військового крила ХАМАС, які на півночі Гази.

Також ЗМІ зазначають, що під час війни армія Ізраїлю уникала атак на Нусейрат та інші райони центральної частини Гази, оскільки ХАМАС тримав там живих заручників. Раніше, на початку цього тижня, угруповання звільнило всіх 20 осіб, які були живі та перебували в полоні.

Варто додати, що близько години тому ЦАХАЛ офіційно заявив, що розпочав нову хвилю ударів по об'єктах ХАМАС на півдні Сектора Газа. Як пояснила ізраїльська армія, це відповідь на ранковий напад терористів.

Військове джерело The Times of Israel повідомило, що однією з цілей є система тунелів, яку раніше використовувала ХАМАС для утримання ізраїльських заручників.