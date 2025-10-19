Плану Трампа конец? Израиль ударил по центральной части Газы в ответ на атаки ХАМАС

В частности, сегодня палестинские СМИ начали писать о новых авиаударах Израиля. Они произошли как минимум по Нусейрату в центральной части Газы.

Удары были нанесены после того, как ЦАХАЛ и официальные лица Израиля пообещали отреагировать на нападение террористов на солдат в районе Рафах на юге Сектора Газа сегодня утром.

По данным Al-Hadath, целью одного из сегодняшних израильских ударов по центральной части Газы был Яхья аль-Мабхух - командир сил "Нухба" - элитного подразделения военного крыла ХАМАС, которые на севере Газы.

Также СМИ отмечают, что во время войны армия Израиля избегала атак на Нусейрат и другие районы центральной части Газы, поскольку ХАМАС держал там живых заложников. Ранее, в начале этой недели, группировка освободила всех 20 человек, которые были живы и находились в плену.

Стоит добавить, что около часа назад ЦАХАЛ официально заявил, что начал новую волну ударов по объектам ХАМАС на юге Сектора Газа. Как пояснила израильская армия, это ответ на утреннее нападение террористов.

Военный источник The Times of Israel сообщил, что одной из целей является система туннелей, которая ранее использовалась ХАМАС для удержания израильских заложников.