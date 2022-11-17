Планові включення на 2-3 години. У Київській області світла може не бути днями

Зазначимо, що Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.

За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.

"І на жаль кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні по всій Україні запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково плануються аварійні відключення.

При цьому у Києві введені екстрені відключення електроенергії. Планові графіки вимкнень не діють.

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