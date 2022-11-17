Планові включення на 2-3 години. У Київській області світла може не бути днями

Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.
Зазначимо, що Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.
За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.
"І на жаль кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум", - додав він.
Нагадаємо, що сьогодні по всій Україні запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково плануються аварійні відключення.
При цьому у Києві введені екстрені відключення електроенергії. Планові графіки вимкнень не діють.
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