Плановые включения на 2-3 часа. В Киевской области света может не быть днями

Отметим, что Киевская ОВА просила жителей подготовиться к длительным отключениям электроэнергии. Сахарук уточнил, что под продолжительными отключениями подразумевается отсутствие электроэнергии днями.

По его словам, вероятно, в некоторых районах будут вводить не плановые отключения электроэнергии, а плановые включения.

"И к сожалению количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения пока очень короткие, это 2-3 часа максимум", - добавил он.

Напомним, сегодня по всей Украине введены графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно планируются аварийные отключения.

При этом в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Плановые графики отключений бездействуют.

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