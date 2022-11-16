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У Києві та області продовжуються аварійні відключення світла

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Київ, Середа 16 листопада 2022 09:17
У Києві та області продовжуються аварійні відключення світла Фото: у Києві та області продовжуються аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві та області досі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постачальника енергоресурсів Yasno.

"За вказівками НЕК Укренерго у Києві застосовано екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що після масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.

"Енергетики докладають максимум зусиль щодо її стабілізації. Тому статус із ймовірних відключень скоро змінюється", - додали в Yasno.

Нагадаємо, російська армія 15 листопада знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами та енергетичними об'єктами.

Крім того, Міненерго попередили, що російські удари по інфраструктурі України можуть вплинути і на енергосистеми деяких сусідніх країн.

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