У Києві та області продовжуються аварійні відключення світла
У Києві та області досі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постачальника енергоресурсів Yasno.
"За вказівками НЕК Укренерго у Києві застосовано екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", - йдеться у повідомленні.
Там зазначають, що після масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.
"Енергетики докладають максимум зусиль щодо її стабілізації. Тому статус із ймовірних відключень скоро змінюється", - додали в Yasno.
Нагадаємо, російська армія 15 листопада знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами та енергетичними об'єктами.
Крім того, Міненерго попередили, що російські удари по інфраструктурі України можуть вплинути і на енергосистеми деяких сусідніх країн.
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