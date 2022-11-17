ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через різке похолодання по всій Україні будуть планові та аварійні відключення світла

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 листопада 2022 09:07
Через різке похолодання по всій Україні будуть планові та аварійні відключення світла Фото: відключення світла заплановані на 17 листопада по всій Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки погодинних відключень будуть запроваджені по всій Україні впродовж доби 17 листопада. Також сьогодні додатково плануються аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

"Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, по всій Україні 16 листопада були застосовані графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення. Це відбулося після того, як 15 листопада відбулася найбільша атака в історії енергетики.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 17 листопада, в Україні очікується перший сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго відключеня світла Електроенергія
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв