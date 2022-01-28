Планировал теракты в Одессе: СБУ разоблачила агента военной разведки РФ

Сотрудники СБУ задержали агента военной разведки Российской Федерации. Он планировал ряд терактов в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители обнародовали доказательства преступной деятельнойсти российского агента. В частности, это элементы разговора между агентом и найденным им исполнителем. Речь идет о:
Злоумышленник взят под стражу. Ему объявлено подозрение.
Напомним, суд наказал агента ФСБ, которая закладывала тайник со взрывчаткой для совершения терактов в Донецкой области. Участницу агентурной сети спецслужб РФ приговорили к 8 годам заключения.