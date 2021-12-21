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Готовила теракты на Донбассе: суд наказал агента ФСБ РФ

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Донбасс, Вторник 21 декабря 2021 12:50
Готовила теракты на Донбассе: суд наказал агента ФСБ РФ Фото: суд приговорил агентку ФСБ РФ к тюрьме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Суд наказал агента ФСБ, которая закладывала тайник со взрывчаткой для совершения терактов в Донецкой области. Участницу агентурной сети спецслужб РФ приговорили к 8 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленница имеет отношение к подготовке серии терактов в районе проведения операции Объединенных сил. Ее задержали на одной из попыток обустройства схрона со взрывчаткой.

Сотрудники СБУ выяснили, что на ФСБ работала местная жительница. Она действовала как член одной из группировок так называемой "ДНР". По заданию своих кураторов участники группы готовили теракты на Донбассе.

Сама преступница также собирала данные о ВСУ. Главари боевиков хотели использовать эту информацию для обстрела позиций украинских военных.

Напомним, вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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