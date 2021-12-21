Готовила теракты на Донбассе: суд наказал агента ФСБ РФ

Суд наказал агента ФСБ, которая закладывала тайник со взрывчаткой для совершения терактов в Донецкой области. Участницу агентурной сети спецслужб РФ приговорили к 8 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, злоумышленница имеет отношение к подготовке серии терактов в районе проведения операции Объединенных сил. Ее задержали на одной из попыток обустройства схрона со взрывчаткой.

Сотрудники СБУ выяснили, что на ФСБ работала местная жительница. Она действовала как член одной из группировок так называемой "ДНР". По заданию своих кураторов участники группы готовили теракты на Донбассе.

Сама преступница также собирала данные о ВСУ. Главари боевиков хотели использовать эту информацию для обстрела позиций украинских военных.