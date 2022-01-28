Планував теракти в Одесі: СБУ викрила агента військової розвідки РФ

Співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Російської Федерації. Він планував низку терактів в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці оприлюднили докази злочинної діяльності російського агента. Зокрема, це елементи розмови між агентом і знайденим ним виконавцем. Мова йде про:
Зловмисника взято під варту. Йому оголошено підозру.
Нагадаємо, суд покарав агента ФСБ, яка закладала схованку з вибухівкою для скоєння терактів у Донецькій області. Учасницю агентурної мережі спецслужб РФ засудили до 8 років ув'язнення.