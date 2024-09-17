Плани Путіна щодо мобілізації та F-16 для України від Данії: новини за 16 вересня

Російський диктатор Володимир Путін не виключає нову хвилю мобілізації у РФ. А тим часом Данія повідомила, що до кінця року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 16 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.
Російські окупанти обстріляли власні підрозділи біля Агрегатного заводу у Вовчанську;
Росія зірвала ідею з гуманітарним коридором для цивільних в окупації;
ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів;
РФ демонтує системи живлення шахт в окупованій Луганській області.
Аналітики американського Інституту вивчення війни опублікували висновок, що попри те, що Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ, він не виключає такої можливості.
Дана заява була зроблена аналітиками, як коментар до недавньої заяви керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою максимум до початку 2026 року.
До кінця поточного року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії.
Проте точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні також розповів, що відправка відбудеться найближчим часом.
Крім того, міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.
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