Плани Путіна щодо мобілізації та F-16 для України від Данії: новини за 16 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Путін обдумує нову хвилю мобілізації

Аналітики американського Інституту вивчення війни опублікували висновок, що попри те, що Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ, він не виключає такої можливості.

Дана заява була зроблена аналітиками, як коментар до недавньої заяви керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою максимум до початку 2026 року.

Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16

До кінця поточного року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії.

Проте точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.

Італія надішле Україні другу батарею ППО Samp-T для захисту населення

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні також розповів, що відправка відбудеться найближчим часом.

Крім того, міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Понад 30 турецьких компаній вже готові долучитись до відбудови України

Більш як 30 турецьких компаній готові долучитись до відбудови України. Наразі створено відповідну правову базу для співпраці.

Перелік компаній, які формують чергу для участі у відновленні вже зараз складає приблизно 34-36 компаній, з якими ми вже проводили відповідні комунікації, був відповідний бізнес-форум у січні", - зазначив в інтервʼю РБК-Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

Повінь у Польщі

Катастрофічна повінь охопила частину Польщі. Велика вода зруйнувала кілька дамб, затопила міста на південному заході країни та забрала життя щонайменше 4 осіб. Уряд оголосив стан стихійного лиха з евакуацією населення.

Все, що відомо про наслідки руйнівної повені у Польщі, - в матеріалі РБК-Україна.

Столтенберг прокоментував зняття обмежень на удари вглиб РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу окремо вирішуватимуть, чи знімати їм обмеження для України на удари по Росії переданою зброєю.

Але зауважив, що варіантів без ризику на війні немає.