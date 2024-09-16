Україна планує долучитися до розмінування Чорного моря, але формат ще визначається, - Боднар

Україна має намір взяти участь у розмінуванні Чорного моря в межах ініціативи НАТО. Вона важлива з точки зору того, щоб забезпечити безпечний маршрут постачання української продукції на світові ринки.

"Це дуже добра ініціатива, яка реалізується в рамках НАТО. Вона є доволі мирною ініціативою, що не дратує країну-агресора, але водночас є проактивною, оскільки дозволяє створити більш безпечні умови і для нас, і для прибережних держав, які належать до НАТО, і так само є частиною Чорного моря", - заявив він.

За словами посла, від самого початку цієї ініціативи Україна звернулася до турецької сторони з пропозицією участі у якості повноправного члена.

"Оскільки Україна є кандидатом на членство в НАТО, то, звичайно, формальних заперечень не було. Водночас є певні часові рамки, щодо яких треба працювати з турецькою стороною. Насамперед їх занепокоєння викликає те, щоб наша участь безпосередньо якимись кораблями чи військовослужбовцями не створювала загрози для всього проєкту, оскільки російська сторона може тоді вважати ці кораблі потенційними об'єктами для нападу", - розповів він.

Боднар додав, що Україна зараз розвиває внутрішню комунікацію через відповідні канали.

"Ми ділимося тією інформацією, яка в нас наявна, про можливі зони забруднення мінами, про те, як можна цю ініціативу вдосконалити. І скоріше всього, я думаю, що протягом цього року ми вибудуємо механізми участі української сторони саме в цьому проєкті для того, щоб мати інформацію з перших джерел і також пізніше застосовувати свої потужності", - додав він.