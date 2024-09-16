ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів

Понеділок 16 вересня 2024 07:45
UA EN RU
ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 15 на 16 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1060 військових. Крім того, ЗСУ знищили ворожу РСЗВ, 14 артсистем та 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 634 860 (+1060) осіб;
  • танків - 8683 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 071 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 18 123 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1187 (+1) од.;
  • засоби ППО - 947 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 263 (+29) од.;
  • крилатих ракет - 2592 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 712 (+28) од.;
  • спеціальної техніки - 3090 (+6) од.

ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів

Нагадаємо, вчора у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що станом на 22:00 на фронті протягом доби було зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Крім того, у Генштабі уточнили, що найбільша кількість боїв відбувалася на Покровському та Курахівському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"
Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США