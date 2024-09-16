ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів

За останню добу з 15 на 16 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1060 військових. Крім того, ЗСУ знищили ворожу РСЗВ, 14 артсистем та 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, вчора у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що станом на 22:00 на фронті протягом доби було зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Крім того, у Генштабі уточнили, що найбільша кількість боїв відбувалася на Покровському та Курахівському напрямках.

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