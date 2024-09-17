Планы Путина по мобилизации и F-16 для Украины от Дании: новости за 16 сентября

Война России против Украины: последние новости

Путин обдумывает новую волну мобилизации

Аналитики американского Института изучения войны опубликовали вывод, что, несмотря на то, что Путин не склонен объявлять новую волну мобилизации в РФ, он не исключает такой возможности.

Данное заявление было сделано аналитиками как комментарий к недавнему заявлению руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что РФ хочет завершить войну своей победой максимум к началу 2026 года.

Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16

До конца текущего года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании.

Однако точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными из соображений оперативной безопасности.

Италия пришлет Украине вторую батарею ПВО Samp-T для защиты населения

Глава МИД Италии Антонио Таяни также рассказал, что отправка состоится в ближайшее время.

Кроме того, министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Более 30 турецких компаний уже готовы присоединиться к восстановлению Украины

Более 30 турецких компаний готовы присоединиться к восстановлению Украины. Создана соответствующая правовая база для сотрудничества.

Перечень компаний, формирующих очередь для участия в восстановлении, уже сейчас составляет примерно 34-36 компаний, с которыми мы уже проводили соответствующие коммуникации, был соответствующий бизнес-форум в январе", - отметил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднар.

Наводнение в Польше

Катастрофическое наводнение охватило часть Польши. Большая вода разрушила несколько дамб, затопила города на юго-западе страны и унесла жизни не менее 4 человек. Правительство объявило состояние стихийного бедствия с эвакуацией населения.

Все, что известно о последствиях разрушительного наводнения в Польше, - в материале РБК-Украина.

Столтенберг прокомментировал снятие ограничений на удары вглубь РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада будут отдельно решать, снимать ли им ограничения для Украины на удары по России переданным оружием.

Но заметил, что вариантов без риска на войне нет.