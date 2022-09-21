Плани Путіна про "референдуми" націлені насамперед на внутрішню аудиторію Росії, - ISW

Очільник Кремля Володимир Путін свої заяви про "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України адресовує насамперед внутрішній аудиторії в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що таким чином диктатор
В Інституті вивчення війни також упевнені, що "Путін шляхом анексії має на меті стримати контрнаступ ЗСУ, аби розглядати звільнення Україною своїх територій як напад на РФ".
В ISW переконані, що такі заяви росіян свідчать про явну паніку та зроблені для того, аби спробувати посилити
Однак, як зауважили фахівці, після ударів по анексованому РФ півострову Крим, який перебуває в окупації протягом 8 років, від Путіна не було ніяких відповідей.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що позиції нашої держави чіткі та добре відомі й вони не зміняться "від шуму звідкись".
Ба більше, Україна закликала міжнародну спільноту ввести нові санкції проти Росії у відповідь на наміри провести "референдуми".
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