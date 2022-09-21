Плани Путіна про "референдуми" націлені насамперед на внутрішню аудиторію Росії, - ISW

Аналітики зазначають, що таким чином диктатор

Путін хоче стримати контранаступ ЗСУ

В Інституті вивчення війни також упевнені, що "Путін шляхом анексії має на меті стримати контрнаступ ЗСУ, аби розглядати звільнення Україною своїх територій як напад на РФ".

В ISW переконані, що такі заяви росіян свідчать про явну паніку та зроблені для того, аби спробувати посилити

Однак, як зауважили фахівці, після ударів по анексованому РФ півострову Крим, який перебуває в окупації протягом 8 років, від Путіна не було ніяких відповідей.