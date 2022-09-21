Зеленський відреагував на "референдуми" окупантів: Наші позиції не змінюються від шуму звідкись

Позиції України - чіткі та добре відомі й вони не зміняться від заяв, які лунають з Росії про проведення "референдумів" на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що від Москви не прозвучало нічого такого, що не звучало раніше.

"Наші позиції - чіткі й добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням", - наголосив Зеленський.

Він закликав ще більше підтримувати ЗСУ, розвідку, ССО, СБУ, Нацгвардію, поліцію, прикордонників - всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність

"Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. Маємо в цьому повну підтримку наших партнерів", - підкреслив президент.

Окрім цього, Зеленський додав, що небхідно продовжувати зберігати тиск та єдність, захищати Україну, звільняти нашу землю й не проявляти жодної слабкості.