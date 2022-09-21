Планы Путина о "референдумах" нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию России, - ISW

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор

Путин хочет сдержать контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны также уверены, что "Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ".

В ISW убеждены, что такие заявления россиян свидетельствуют о явной панике и сделаны для того, чтобы попытаться усилить

Однако, как заметили специалисты, после ударов по аннексированному РФ полуострову Крым, который находится в оккупации в течение 8 лет, от Путина не последовало никаких ответов.