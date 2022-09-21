Планы Путина о "референдумах" нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию России, - ISW

Глава Кремля Владимир Путин свои заявления о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины адресует прежде всего внутренней аудитории в России.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что таким образом диктатор
В Институте изучения войны также уверены, что "Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ".
В ISW убеждены, что такие заявления россиян свидетельствуют о явной панике и сделаны для того, чтобы попытаться усилить
Однако, как заметили специалисты, после ударов по аннексированному РФ полуострову Крым, который находится в оккупации в течение 8 лет, от Путина не последовало никаких ответов.
Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиции нашего государства четкие и хорошо известные и они не изменятся "от шума откуда-то".
Более того, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".
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