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Планы Путина о "референдумах" нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию России, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Кремля Владимир Путин свои заявления о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины адресует прежде всего внутренней аудитории в России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор

Путин хочет сдержать контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны также уверены, что "Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ".

В ISW убеждены, что такие заявления россиян свидетельствуют о явной панике и сделаны для того, чтобы попытаться усилить

Однако, как заметили специалисты, после ударов по аннексированному РФ полуострову Крым, который находится в оккупации в течение 8 лет, от Путина не последовало никаких ответов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиции нашего государства четкие и хорошо известные и они не изменятся "от шума откуда-то".

Более того, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

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Война России против Украины