Україна закликає Захід ввести нові санкції проти РФ у відповідь на планування "референдумів"
Україна закликає міжнародну спільноту запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на наміри щодо проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.
"Україна закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір РФ провести протиправне голосування на тимчасово окупованих територіях України, накласти нові санкції на Росію та визнати її державою-спонсором тероризму", - йдеться у заяві.
Зазначається, що псевдореферендуми не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіальний устрій та міжнародно визнані кордони України. При цьому ні наша країна, ні міжнародна спільнота не визнають нікчемні результати "голосування".
"Розглядаємо наміри провести псевдореферендуми, так само як і примусову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих українських територій, як чергову спробу Росії легітимізувати наслідки своєї агресивної війни проти України", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що скільки б Росія не проводила незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях, результат буде один: всі наші землі будуть звільнені від загарбників, а керівництво РФ буде притягнуте до найсуворішої відповідальності за організований терор, воєнні злочини та злочини проти людяності.
При цьому особи, які будуть організовувати "референдуми", стануть об’єктами кримінальних справ, а компетентні органи України вживатимуть заходи щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, окупанти оголосили про намір провести псевдореферендуми про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що проведення "референдумів" ще більше згуртує Захід навколо України та призведе до посилення санкції проти РФ.
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