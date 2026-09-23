Планета на межі катастрофи: 7 із 9 захисних систем Землі вже зламані

Екосистеми Землі зазнали найсильнішого тиску за всю історію спостережень - природні захисні механізми планети стрімко слабшають. До такого висновку дійшли 60 науковців у щорічному звіті Planetary Health Check.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на матеріал Scientific American .

Порушення планетарних меж та головні загрози

Концепція планетарних меж, розроблена у 2009 році, визначає безпечний робочий простір для існування людства.

Із дев'яти критичних показників сім наразі перебувають у зоні високого ризику.

Серед порушених меж

Зміна клімату.

Руйнування цілісності біосфери.

Зміни у землекористуванні.

Виснаження та забруднення прісної води.

Порушення біогеохімічних циклів.

Поява нових штучних речовин (включно з пластиком і хімікатами).

Закислення океанів (вперше потрапило до небезпечної зони торік).

Позитивну динаміку за останнє десятиліття демонструють лише два напрямки - відновлення озонового шару та зменшення рівня аерозольного забруднення атмосфери, хоча в окремих регіонах якість повітря досі залишається критичною.

Втрата природних буферів та кліматичні катастрофи

Здатність океанів і лісів поглинати вуглекислий газ стрімко знижується. Науковці застерігають, що тропічні ліси Амазонії наближаються до переломної точки, після якої вони можуть перетворитися на савану.

Це матиме катастрофічні наслідки для стабільності клімату, продовольчої безпеки та здоров'я людей по всьому світу.

Екстремальні погодні явища останнього часу - аномальна спека, лісові пожежі в Європі, засухи та руйнівні повіні - є прямим наслідком розбалансування природних систем.

Замовчування проблеми та заклики до дій

Презентація звіту відбулася в Нью-Йорку під час Тижня клімату перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН.

"Прискорення дій для повернення у безпечний робочий простір за всіма планетарними межами є необхідним для захисту життів і засобів до існування, а також для виконання обіцянки про спільне майбутнє процвітання", - зазначив кліматолог Йохан Рокстрем.

Водночас виконавча директорка Climate Group Хелен Кларксон звернула увагу на замовчування проблеми з боку світового бізнесу, який уникає публічності через так званий "green-hushing".

"Я ще ніколи не бачила такого рівня приховування позицій. Багато компаній кажуть нам, що вони будуть тут, але не надто помітно. Але після такого літа, коли ми бачили стільки трагедій, спричинених зміною клімату, настав час говорити голосно. Світ стоїть на краю безодні, і люди прагнуть змін", - заявила фахівчиня.

Водночас автори звіту наголошують, що людство все ще має знання та технології для повернення екосистем у безпечні межі, проте час для ухвалення рішень стрімко спливає.