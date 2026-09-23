Планета на грани катастрофы: 7 из 9 защитных систем Земли уже сломаны

Экосистемы Земли испытали сильнейшее давление за всю историю наблюдений - естественные защитные механизмы планеты стремительно слабеют. К такому выводу пришли 60 ученых в ежегодном отчете Planetary Health Check.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на материал Scientific American .

Нарушения планетарных границ и главные угрозы

Концепция планетарных границ, разработанная в 2009 году, определяет безопасное рабочее пространство существования человечества.

Из девяти критических показателей семь находятся в зоне высокого риска.

Среди нарушенных границ

Изменение климата.

Разрушение целостности биосферы.

Изменения в землепользовании.

Истощение и загрязнение пресной воды.

Нарушение биогеохимических циклов.

Появление новых искусственных веществ (включая пластик и химикат).

Закисление океанов (впервые попало в опасную зону в прошлом году).

Положительную динамику за последнее десятилетие демонстрируют лишь два направления - восстановление озонового слоя и уменьшение уровня аэрозольного загрязнения атмосферы, хотя в отдельных регионах качество воздуха остается критическим.

Утрата природных буферов и климатические катастрофы

Способность океанов и лесов поглощать углекислый газ стремительно снижается. Ученые предостерегают, что тропические леса Амазонии приближаются к переломной точке, после которой они могут превратиться в саванну.

Это будет иметь катастрофические последствия для стабильности климата, продовольственной безопасности и здоровья людей во всем мире .

Экстремальные погодные явления последнего времени - аномальная жара, лесные пожары в Европе, засухи и разрушительные наводнения - являются прямым следствием разбалансирования природных систем.

Умолчание проблемы и призывы к действиям

Презентация отчета состоялась в Нью-Йорке на Неделе климата перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ускорение действий для возвращения в безопасное рабочее пространство за всеми планетарными границами необходимо для защиты жизней и средств к существованию, а также для выполнения обещания о совместном будущем процветании", - отметил климатолог Йохан Рокстрем.

В то же время исполнительный директор Climate Group Хелен Кларксон обратила внимание на умалчивание проблемы со стороны мирового бизнеса, избегающего публичности из-за так называемого "green-hushing".

"Я еще никогда не видела такого уровня сокрытия позиций. Многие компании говорят нам, что они будут здесь, но не слишком заметно. Но после такого лета, когда мы видели столько трагедий, вызванных изменением климата, пора говорить громко. Мир стоит на краю бездны, и люди стремятся к изменениям", - заявила она.

В то же время авторы отчета отмечают, что человечество все еще имеет знания и технологии для возвращения экосистем в безопасные пределы, однако время для принятия решений стремительно истекает.