План війни для України: Федоров назвав три ключових пункти

"Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання – паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру", - заявив Федоров.

План війни - це три конкретні цілі.

Закрити небо

Захистити цивільних та інфраструктуру – топ-пріоритет. Головна мета – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

"Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії "Шахедам" і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите – країна функціонує", - зазначив Федоров.

Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі

"Фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів. Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині – 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир – понад 200 вбитих окупантів за кожен квадратний кілометр", - підкреслив міністр оборони.

За його словами, це рівень втрат, за якого просування стає неможливим, вже є конкретний перелік рішень і проектів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.

Позбавити РФ економічного ресурсу воювати

"Війна триває, бо в РФ є гроші. Джерело – нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться", - додав Федоров.

Він також підкреслив, що для цього потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі, щоб дефіцит бюджету Росії став найбільшим в історії.

Міністр оборони України також підкреслив, що для реалізації цього плану вже є ряд конкретних дій: