Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

План войны для Украины: Федоров назвал три ключевых пункта

Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина разработала план ведения войны против России из трех пунктов, ключевыми аспектами которого являются закрытое небо, экономическое давление на РФ и стабилизация фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: Мобилизацию в Украине ждут изменения: Федоров сделал заявление

"Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом. Поэтому для команды Министерства обороны Президент поставил четкую задачу - параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру", - заявил Федоров.

План войны - это три конкретные цели.

Закрыть небо

Защитить гражданских и инфраструктуру - топ-приоритет. Главная цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

"Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию "Шахедам" и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто - страна функционирует", - отметил Федоров.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

"Фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов. Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области - 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир - более 200 убитых оккупантов за каждый квадратный километр", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным, уже есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных.

Лишить РФ экономического ресурса воевать

"Война продолжается, потому что у РФ есть деньги. Источник - нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал - ресурс на войну резко сократится", - добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что для этого нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море, чтобы дефицит бюджета России стал крупнейшим в истории.

Министр обороны Украины также подчеркнул, что для реализации этого плана уже есть ряд конкретных действий:

  1. Партнерства. Сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году - для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.
  2. Технологическое преимущество. Важно быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле, и сохранять лидерство в войне инноваций.
  3. Математика войны. Благодаря системе еБалов через DELTA ВСУ получают качественные данные с поля боя.

 

Напомним, ранее Федоров отметил, что во время последнего заседания "Рамштайн" партнеры подтвердили выделение 38 млрд долларов на военную помощь Украине. Средства пойдут на дроны, ПВО и ракеты к Patriot.

Вторжение России в УкраинуМихаил Федоров