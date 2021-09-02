Президент посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды

Зеленский вручил награды представителям украинской общины США. Он поделился впечатлениями от переговоров, которые провел в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

В среду вечером президент отбывает в Калифорнию, где он, по его словам, должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями "технологических, цифровых компаний".

"Главное, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость", – сказал он, обращаясь к украинской общине.