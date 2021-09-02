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Президент посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 04:59
Президент посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Зеленский вручил награды представителям украинской общины США. Он поделился впечатлениями от переговоров, которые провел в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В среду вечером президент отбывает в Калифорнию, где он, по его словам, должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями "технологических, цифровых компаний".

"Главное, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость", – сказал он, обращаясь к украинской общине.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

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