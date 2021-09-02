ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Не знаю, была ли "химия": Зеленский обменялся с Байденом разведданными и забыл о его визите в Украину

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 03:14
"Не знаю, была ли "химия": Зеленский обменялся с Байденом разведданными и забыл о его визите в Украину Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов. не знает, Он не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию телеканала "Украина 24".

Зеленский доволен визитом, ведь Украина и США заключили около двадцати документов. По его мнению, важнейшие вопросы, которые были обсуждены, - это энергетическая безопасность и ситуация на Черном море. Стороны обменялись разведданными.

Он добавил, что Байден высоко оценил земельную и судебную реформы в Украине и инфраструктурные изменения.

Зеленский сознался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита в Украину.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США", - заявил он,

Два часа переговоров и совместное заявление. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден
NEWS
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США