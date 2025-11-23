План Трампа вже відображає більшість українських пріоритетів, - Умєров

Мирний план США та його коригування

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план щодо закінчення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів.

Згідно з пунктами документа, які були в ЗМІ, Україна повинна буде вивести війська з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і виконувати ряд інших вимог. В обмін країна отримає гарантії безпеки за аналогією НАТО, а також будуть повернуті невеликі частини окупованих областей (мова про Харківську, Сумську та Миколаївську).

Вчора Єврорада випустила заяву, в якій було сказано, що план США може стати основою для досягнення миру, але документ вимагає істотних доопрацювань. Причому в ЗМІ була інформація, що Європа вже направила до Вашингтона доопрацьований варіант.

Як відомо, президент США Дональд Трамп поставив Україні ультиматум: Київ повинен погодитися на угоду до 27 листопада. При цьому він підтвердив, що пропозиція ще не остаточна і в неї можуть бути внесені зміни.

На тлі цього сьогодні в Женеві (Швейцарія) проходять консультації між США, Україною та Європою з метою доопрацювати мирний план Трампа, зробивши його більш вигідним для Києва.

Президент України Володимир Зеленський вже розповів про перші результати. За його словами, мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.

При цьому агентство Reuters сьогодні писало, що остаточно умови плану будуть узгоджені в ході особистої зустрічі Зеленського і Трампа.

