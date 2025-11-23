План Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов, - Умеров

Мирный план США и его корректировка

Напомним, на днях США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.

Согласно пунктам документа, которые были в СМИ, Украина должна будет вывести войска с Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнять ряд других требований. В обмен страна получит гарантии безопасности по аналогии НАТО, а также будут возвращены небольшие части оккупированных областей (речь о Харьковской, Сумской и Николаевской).

Вчера Евросовет выпустил заявление, в котором было сказано, что план США может стать основой для достижения мира, но документ требует существенных доработок. Причем в СМИ была информация, что Европа уже направила в Вашингтон доработанный вариант.

Как известно, президент США Дональд Трамп поставил Украине ультиматум: Киев должен согласиться на соглашение до 27 ноября. При этом он подтвердил, что предложение еще не окончательное и в него могут быть внесены изменения.

На фоне этого сегодня в Женеве (Швейцария) проходят консультации между США, Украиной и Европой с целью доработать мирный план Трампа, сделав его более выгодным для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский уже рассказал о первых результатах. По его словам, мирный план США может учесть критически важные для Украины элементы.

При этом агентство Reuters сегодня писало, что окончательно условия плана будут согласованы в ходе личной встречи Зеленского и Трампа.

