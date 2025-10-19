План Трампа під загрозою: Ізраїль і ХАМАС не можуть домовитися
Прикордонний перехід Рафах між Єгиптом і сектором Газа знову опинився в центрі міжнародного конфлікту. Ізраїль призупинив його роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Прикордонний перехід Рафах, що з'єднує сектор Газа з Єгиптом, залишиться закритим на невизначений термін. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення про його повторне відкриття ухвалять тільки після передання рухом ХАМАС тіл загиблих ізраїльських заручників.
Раніше посольство Палестини в Єгипті повідомляло, що пункт планували відкрити в понеділок для в'їзду в Газу. Однак заява ізраїльської сторони поставила ці плани під сумнів.
Реакція ХАМАС і позиція Ізраїлю
ХАМАС назвав дії Ізраїлю порушенням домовленостей, досягнутих за посередництва США, і відмовою від зобов'язань, передбачених угодою про припинення вогню.
Представники руху заявили, що закриття Рафаха завадить пошуку та ідентифікації тіл заручників, які залишилися під завалами.
Ізраїль, зі свого боку, повідомив, що в суботу отримав ще два тіла заручників.
Таким чином, за угодою, досягнутою раніше, 12 із 28 тіл уже було передано. В ізраїльському уряді вважають, що процес передачі йде занадто повільно.
Крихкість перемир'я і план Трампа
Розбіжності навколо тіл загиблих вказують на вразливість перемир'я і можуть зірвати виконання 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення конфлікту.
Згідно з домовленістю, ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників, яких утримували більше ніж два роки, в обмін на звільнення близько 2000 палестинців з ізраїльських в'язниць.
Ізраїль також зобов'язався повернути 360 тіл палестинських бойовиків в обмін на тіла ізраїльтян. За даними влади, наразі країна передала по 15 тіл за кожне отримане. ХАМАС стверджує, що руйнування в Газі ускладнюють пошук тіл, і процес потребує часу.
Гуманітарна ситуація в Газі
Рафах залишається закритим із травня 2024 року, що серйозно ускладнює доставку гуманітарної допомоги. Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, після укладення перемир'я до Гази щодня надходить близько 560 тонн продовольства - значно менше від необхідного обсягу.
За інформацією звіту IPC, сотні тисяч жителів анклаву стикаються із загрозою голоду. Попри збільшення гуманітарних поставок влітку, ситуація залишається критичною.
Нагадуємо, що після кількох днів переговорів у секторі Газа почали надходити гуманітарні вантажі, а бойовики ХАМАС передали нові тіла ізраїльських заручників, що дало змогу Ізраїлю розпочати підготовку до можливого відкриття переходу Рафах на кордоні з Єгиптом.
Зазначимо, що депутати з коаліції канцлера Фрідріха Мерца виступили з ініціативою зняти обмеження на експорт озброєнь до Ізраїлю, заявивши, що після укладення мирної угоди з ХАМАС Берлін повинен переглянути чинну політику постачання зброї.