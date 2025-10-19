ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

План Трампа под угрозой: Израиль и ХАМАС не могут договориться

Египет, Израиль, сектор Газа, Воскресенье 19 октября 2025 01:19
UA EN RU
План Трампа под угрозой: Израиль и ХАМАС не могут договориться Иллюстративное фото: Израиль опять закрыл КПП Рафах (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа вновь оказался в центре международного конфликта. Израиль приостановил его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Пограничный переход Рафах, соединяющий сектор Газа с Египтом, останется закрытым на неопределенный срок. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение о его повторном открытии будет принято только после передачи движением ХАМАС тел погибших израильских заложников.

Ранее посольство Палестины в Египте сообщало, что пункт планировали открыть в понедельник для въезда в Газу. Однако заявление израильской стороны поставило эти планы под сомнение.

Реакция ХАМАС и позиция Израиля

ХАМАС назвал действия Израиля нарушением договоренностей, достигнутых при посредничестве США, и отказом от обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня.

Представители движения заявили, что закрытие Рафаха помешает поиску и идентификации тел заложников, оставшихся под завалами.

Израиль, в свою очередь, сообщил, что в субботу получил еще два тела заложников.

Таким образом, по соглашению, достигнутому ранее, 12 из 28 тел уже были переданы. В израильском правительстве считают, что процесс передачи идет слишком медленно.

Хрупкость перемирия и план Трампа

Разногласия вокруг тел погибших указывают на уязвимость перемирия и могут сорвать выполнение 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта.

Согласно договоренности, ХАМАС освободил всех 20 живых израильских заложников, удерживаемых более двух лет, в обмен на освобождение около 2000 палестинцев из израильских тюрем.

Израиль также обязался вернуть 360 тел палестинских боевиков в обмен на тела израильтян. По данным властей, на данный момент страна передала по 15 тел за каждое полученное. ХАМАС утверждает, что разрушения в Газе затрудняют поиск тел, и процесс требует времени.

Гуманитарная ситуация в Газе

Рафах остается закрытым с мая 2024 года, что серьезно осложняет доставку гуманитарной помощи. Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, после заключения перемирия в Газу ежедневно поступает около 560 тонн продовольствия — значительно меньше необходимого объема.

По информации отчета IPC, сотни тысяч жителей анклава сталкиваются с угрозой голода. Несмотря на увеличение гуманитарных поставок летом, ситуация остается критической.

Напоминаем, что после нескольких дней переговоров в сектор Газа начали поступать гуманитарные грузы, а боевики ХАМАС передали новые тела израильских заложников, что позволило Израилю начать подготовку к возможному открытию перехода Рафах на границе с Египтом.

Отметим, что депутаты из коалиции канцлера Фридриха Мерца выступили с инициативой снять ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявив, что после заключения мирного соглашения с ХАМАС Берлин должен пересмотреть действующую политику поставок оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Израиль Сектор Газа
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов