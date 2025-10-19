План Трампа под угрозой: Израиль и ХАМАС не могут договориться
Пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа вновь оказался в центре международного конфликта. Израиль приостановил его работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Пограничный переход Рафах, соединяющий сектор Газа с Египтом, останется закрытым на неопределенный срок. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение о его повторном открытии будет принято только после передачи движением ХАМАС тел погибших израильских заложников.
Ранее посольство Палестины в Египте сообщало, что пункт планировали открыть в понедельник для въезда в Газу. Однако заявление израильской стороны поставило эти планы под сомнение.
Реакция ХАМАС и позиция Израиля
ХАМАС назвал действия Израиля нарушением договоренностей, достигнутых при посредничестве США, и отказом от обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня.
Представители движения заявили, что закрытие Рафаха помешает поиску и идентификации тел заложников, оставшихся под завалами.
Израиль, в свою очередь, сообщил, что в субботу получил еще два тела заложников.
Таким образом, по соглашению, достигнутому ранее, 12 из 28 тел уже были переданы. В израильском правительстве считают, что процесс передачи идет слишком медленно.
Хрупкость перемирия и план Трампа
Разногласия вокруг тел погибших указывают на уязвимость перемирия и могут сорвать выполнение 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта.
Согласно договоренности, ХАМАС освободил всех 20 живых израильских заложников, удерживаемых более двух лет, в обмен на освобождение около 2000 палестинцев из израильских тюрем.
Израиль также обязался вернуть 360 тел палестинских боевиков в обмен на тела израильтян. По данным властей, на данный момент страна передала по 15 тел за каждое полученное. ХАМАС утверждает, что разрушения в Газе затрудняют поиск тел, и процесс требует времени.
Гуманитарная ситуация в Газе
Рафах остается закрытым с мая 2024 года, что серьезно осложняет доставку гуманитарной помощи. Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, после заключения перемирия в Газу ежедневно поступает около 560 тонн продовольствия — значительно меньше необходимого объема.
По информации отчета IPC, сотни тысяч жителей анклава сталкиваются с угрозой голода. Несмотря на увеличение гуманитарных поставок летом, ситуация остается критической.
Напоминаем, что после нескольких дней переговоров в сектор Газа начали поступать гуманитарные грузы, а боевики ХАМАС передали новые тела израильских заложников, что позволило Израилю начать подготовку к возможному открытию перехода Рафах на границе с Египтом.
Отметим, что депутаты из коалиции канцлера Фридриха Мерца выступили с инициативой снять ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявив, что после заключения мирного соглашения с ХАМАС Берлин должен пересмотреть действующую политику поставок оружия.