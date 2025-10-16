ua en ru
Ізраїль готує відкриття КПП Рафах після передання тіл заручників ХАМАС

Четвер 16 жовтня 2025 01:43
Ізраїль готує відкриття КПП Рафах після передання тіл заручників ХАМАС
Автор: Никончук Анастасія

Гуманітарна допомога почала надходити в Газу, а ХАМАС передав нові тіла заручників, що дало змогу Ізраїлю відновити підготовку до відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Після кількох днів напружених переговорів гуманітарні вантажівки прибули в сектор Газа, а Ізраїль відновив підготовку до відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах.

Це стало можливим після того, як ХАМАС передав чергові тіла загиблих заручників, що зняло частину напруги, яка загрожувала крихкому перемир'ю.

Повернення тіл і умови перемир'я

За даними ізраїльських служб, протягом доби бойовики передали кілька тіл ізраїльтян, а ще дві труни доставили пізніше. Передача тіл є частиною угоди, що передбачає поетапне виконання умов перемир'я.

Ізраїль попередив, що утримає Рафах закритим, якщо процес затягнеться, і готовий відповісти силою в разі порушення угод.

Позиція Вашингтона

На тлі загострення ситуації Дональд Трамп заявив, що США готові дозволити Ізраїлю відновити бойові дії в Газі, якщо ХАМАС не виконає умови угоди. "Ізраїль повернеться на ці вулиці, щойно я дам слово", - підкреслив президент, коментуючи можливість роззброєння угруповання.

Гуманітарна ситуація

За даними ООН, гуманітарна катастрофа в Газі триває: більшість жителів втратили будинки, а системи охорони здоров'я перевантажені.

Ізраїль повідомив про підготовку до пропуску 600 вантажівок із допомогою, водночас місія ЄС контролюватиме роботу КПП Рафах.

Міжнародна реакція

Попри часткове виконання домовленостей, експерти зазначають, що ситуація залишається нестабільною. Відсутність остаточного рішення щодо управління Газою та роззброєння ХАМАС створює ризик зриву перемир'я і повернення до бойових дій.

Нагадуємо, що ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також передав чотири труни з тілами загиблих, завершивши обмін, який став важливим етапом у виконанні умов перемир'я.

Зазначимо, що ізраїльські війська й надалі залишатимуться в секторі Газа доти, доки ХАМАС не виконає вимоги мирного плану США і не складе зброю, як заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

