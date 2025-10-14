У Німеччині закликали зняти заборону на експорт зброї до Ізраїлю, - Politico

Двоє провідних депутатів із правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца закликали уряд Німеччини скасувати обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Німеччина частково призупинила експорт зброї до Ізраїлю у серпні, заборонивши експорт озброєнь, які могли бути використані в Секторі Газа. З того часу уряд не схвалив жодного нового експорту.

Тепер, коли Ізраїль припинив бойові дії й підписана мирна угода, лідери парламентської групи ХДС/ХСС закликали змінити цю політику.

Очільник парламентської групи ХСС Олександр Хоффманн заявив журналістам, що "санкції проти Ізраїлю слід зняти негайно".

Його підтримав представник ХДС Єнс Шпан, який зазначив, що остаточне рішення ухвалить Федеральна рада безпеки - урядовий комітет, що визначає політику у сфері національної безпеки.