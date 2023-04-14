"План Маршалла" для України має відновити економіку, - Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Виступаючи на Форумі партнерства США та України, він наголосив, що ми зможемо не тільки перемогти, але і інтегруватися у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських та іноземних компаній "процвітати від ведення бізнесу в Україні".

"Будемо відбудовувати за принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації", - сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що головним джерелом фінансування відбудови мають стати заморожені російські активи.

"Україна запропонувала створити спеціальний Компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне законодавство. Розраховуємо на лідерство США в цьому питанні", - зазначив він.