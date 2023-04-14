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"План Маршалла" для України має відновити економіку, - Шмигаль

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П'ятниця 14 квітня 2023 00:18
"План Маршалла" для України має відновити економіку, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Аналог "Плану Маршалла" для України має трансформувати та відновити економіку нашої країни.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Виступаючи на Форумі партнерства США та України, він наголосив, що ми зможемо не тільки перемогти, але і інтегруватися у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських та іноземних компаній "процвітати від ведення бізнесу в Україні".

"Будемо відбудовувати за принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації", - сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що головним джерелом фінансування відбудови мають стати заморожені російські активи.

"Україна запропонувала створити спеціальний Компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне законодавство. Розраховуємо на лідерство США в цьому питанні", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав польський бізнес приєднатися до майбутньої відбудови України.

А в США нещодавно заявили, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку

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