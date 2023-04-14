"План Маршалла" для Украины должен восстановить экономику, - Шмыгаль
Аналог "Плана Маршалла" для Украины должен трансформировать и восстановить экономику нашей страны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Выступая на Форуме партнерства США и Украины, он подчеркнул, что мы сможем не только победить, но и интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости и создать возможности для украинских и иностранных компаний "процветать от ведения бизнеса в Украине".
"Будем отстраивать по принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу для такой трансформации", – сказал премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что главным источником финансирования восстановления должны стать замороженные активы.
"Украина предложила создать специальный Компенсационный механизм и принять соответствующее национальное законодательство. Рассчитываем на лидерство США в этом вопросе", – отметил он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал польский бизнес присоединиться к предстоящему восстановлению Украины.
А в США недавно заявили, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств для восстановления Украины заслуживают поддержки
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