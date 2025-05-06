План "Килим" і вибухи в Москві: Росію атакували понад 100 дронів, є руйнування (відео)

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що у Москві та Підмосков'ї працювала ППО через атаку дронів. За його словами, уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

Також в регіоні оголошувався план "Килим" - його росіяни вводять для аеропортів під час повітряних загроз. Цей план передбачає заборону на приймання та відправку рейсів на території летовища.

Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, було переспрямовано на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода і Санкт-Петербурга.

Російське Міноборони вже заявило про успішну роботу ППО - 32 безпілотники було знищено над територією Брянської області, 22 - над Воронезькою, а 19 - над столичним регіоном. Також 10 БПЛА було збито над Пензенською областю, дев'ять над Калузькою, шість над Бєлгородською. Ще по два знищили над Липецькою та Самарською областями. І по одному безпілотнику над Володимирською, Курською та Ростовською областями.