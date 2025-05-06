План "Ковер" и взрывы в Москве: Россию атаковали более 100 дронов, есть разрушения (видео)

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве и Подмосковье работала ПВО из-за атаки дронов. По его словам, обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве.

Также в регионе объявлялся план "Ковер" - его россияне вводят для аэропортов во время воздушных угроз. Этот план предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.

По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Российское Минобороны уже заявило об успешной работе ПВО - 32 беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, 22 - над Воронежской, а 19 - над столичным регионом. Также 10 БПЛА было сбито над Пензенской областью, девять над Калужской, шесть над Белгородской. Еще по два уничтожили над Липецкой и Самарской областями. И по одному беспилотнику над Владимирской, Курской и Ростовской областями.