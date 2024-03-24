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"План Буданова". Розвідники розповіли деталі підготовки до оборони Харкова

Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Харків готували до оборони по "плану Буданова" щонайменше за два-три тижні до російського вторгнення взимку 2022 року. Вже 23 лютого харків'янам видали першу зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео проекту "Хоробрі серця" телеканалу "1+1".

За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.
 
"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.

Розвідник з позивним "Віто" - один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова і зізнається, що усе спланували заздалегідь.

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення - готуватись до оборони міста й області", - розповів він.

План по підготовці оборони Харкова, за словами "Віто", отримав назву "План Буданова".

"Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались - і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", - пригадав офіцер.
 
За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських  загарбників, перевищила всі очікування - привезеної зброї не вистачало.
 
"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", - додав "Віто".

Обстріли Харкова

Російські війська влаштували масовану атаку по Україні 22 березня. Окупанти використали понад 150 ракет і дронів, влаштувавши один із найпотужніших ударів по енергетиці України. Зокрема, на Харків загарбники направили десятки ракет, місто залишилося без світла. Коментуючи ситуацію в енергосистемі України 23 березня, президент України Володимир Зеленський визнав, що найскладнішою залишається ситуація саме у Харкові. У місті і зараз діють обмеження з електропостачання.

Додамо, що і 23 березня повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник. Пізніше стало відомо про "приліт" до однієї з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Пізніше кількість поранених зросла до 4 людей, серед яких опинилися двоє працівників ДСНС.

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