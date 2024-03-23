У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою дронів
У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про вороже БпЛА у районі міста та радять перебувати у укриттях.
Також наші військові попереджають про застосування балістичного озброєння у Харківській області. У регіоні триває повітряна тривога.
Близько 00:04 кореспонденти Суспільного повідомили про перший вибух.
О 00:41 Ігор Терехов повідомив про те, що Харків перебувває під ударом "Шахедів". Два вибухи зафіксовано в Основʼянському районі. "Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.
О 00:52 було зафіксовано третій вибух в місті після "Шахеда".
Нагадаємо, росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У ряді північних центральних та східних областей оголошено повітряну тривогу.