"План Буданова". Разведчики рассказали детали подготовки к обороне Харькова

Харьков готовили к обороне по "плану Буданова" минимум за две-три недели до российского вторжения зимой 2022 года. Уже 23 февраля харьковчанам выдали первое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео проекта "Храбрые сердца" телеканала "1+1".
По словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.
"За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и т.п. в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло", - рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.
Разведчик с позывным "Вито" - один из офицеров, который реализовывал план подготовки к обороне Харькова и признается, что все спланировали заранее.
"Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения - готовиться к обороне города и области", - рассказал он.
План по подготовке обороны Харькова, по словам Вито, получил название План Буданова.
"Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались - и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям", - вспомнил офицер.
По его словам, количество добровольцев, которые становились в защиту своего города от российских захватчиков, превысило все ожидания - привезенного оружия не хватало.
"Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать", - добавил "Вито".
Российские войска устроили массированную атаку по Украине 22 марта. Оккупанты использовали больше 150 ракет и дронов, устроив один из мощнейших ударов по энергетике Украины. В частности, на Харьков захватчики направили десятки ракет, город остался без света. Комментируя ситуацию в энергосистеме Украины 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский признал, что самой сложной остается ситуация именно в Харькове. В городе и сейчас действуют ограничения по электроснабжению.
Добавим, что и 23 марта сообщалось о трех взрывах в Харькове. Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб. Сначала сообщалось, что ранения получили полицейский и спасатель. Позже стало известно о "прилете" в в одно из коммунальных учреждений, ранения получил и гражданский мужчина. Позже число раненых возосло до 4 людей, среди которых оказались два работника ГСЧС.
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