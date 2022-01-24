Есть план "Б". Шмыгаль сказал, сможет ли Украина закупить газ в случае прекращения транзита

Правительство уверено, что Украина спокойно пройдет этот отопительный сезон, даже в случае серьезных морозов. Также у Кабмина есть план "Б" на случай прекращения транзита.

Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в эфире ток-шоу " Свобода слова " на ICTV.

"Мы проходим напряженно, но спокойно этот отопительный сезон. Нам хватает ресурсов. "Нафтогаз" со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Объемы уточняются. Мы считаем, что спокойно пройдем и следующий отопительный сезон", - заявил Шмыгаль.

На вопрос сможет ли Украина физически со следующего месяца производить импорт газа, если "Газпром" не бронирует дополнительные мощности для транзита, Шмыгаль заверил, что есть "план Б".

"У нас есть план "Б". Во-первых, мы в этом году имеем намеренье, и не просто намеренье, а подтвержденные цифры относительно украинской добычи газа, а также ведем переговоры с партнерами относительно альтернативных импортных поставок газа. В разных случаях, мы будем действовать разными способами. Все планы прописаны", - добавил Шмыгаль.