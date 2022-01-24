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Вырастут ли тарифы на коммуналку в Украине: ответ Шмыгаля

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Понедельник 24 января 2022 19:31
Вырастут ли тарифы на коммуналку в Украине: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Денис Шмигаль отрицает увеличение тарифов на коммунальные услуги в Украине. Цены не будут увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шмыгаля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными. Правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями в отношении и передачи средств, и передачи налогов в бюджеты. Это позволяет утверждать, что тарифы на тепло и горячую воду органами местного самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма добавил, что в нашей стране достаточно имеющихся запасов газа, чтобы завершить отопительный сезон.

"По динамике потребления (газа -ред.), мы видим, что даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа", - отметил Шурма.

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