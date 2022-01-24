Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон

Объемы газа в хранилищах снижаются. А значит – растут риски его дефицита во второй половине отопительного сезона. "Нафтогаз" в феврале, вероятно, начнет импорт газа, но в минимальных объемах. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Первая половина зимы в Украине оказалась достаточно мягкой. Температура снижалась до 16 градусов мороза, но лишь на несколько дней. Даже в таких условиях запасы газа в хранилищах сократились – с 16 млрд на начало декабря до 11,8 млрд кубометров к 23 января.

Запасы угля за этот период увеличились с 388 тысяч тонн до 730 тысяч тонн за счет импорта из США и других стран. Но этого все равно недостаточно – топлива почти на четверть меньше плановых показателей в 970 тысяч тонн.

Баланс в энергетике власти намерены сохранить за счет работы атомных электростанций. Уже сейчас из 15 энергоблоков АЭС работают 14, обеспечивая производство более половины потребляемой э/э – 56%. В Кабмине обещают, что в случае необходимости запустят все 15 блоков.

Если же наступит длительный период низких температур, угля для ТЭС не хватит. Это не скрывают в правительстве и подтверждают, что работу станций будут переводить на газ.

В НАК "Нафтогаз Украины" хоть и говорят, что запасов достаточно, но не уточняют, что речь о плановых показателях – без учета условий нынешнего отопительного сезона и вероятности существенного похолодания.

Планы на февраль

Сейчас в хранилищах 12 млрд кубометров газа. Это действительно не минимальный на данный период показатель за последние годы. В прошлом и позапрошлом годах запасов было больше – 22 и 17,5 кубометров. Меньше было в 2017 и 2015 годах – 10,9 и 10,2 млрд кубометров.

Тогда объем транзита газа через Украину был почти в два раза больше, дефицита газа в Европе не было, да и цена его была вполне приемлемой. То есть возможность реверсных поставок газа не была ограничена.

Сейчас ситуация изменилась кардинально. Транзит газа сократился, и вряд ли это изменится. По информации Оператора ГТСУ, "Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину. А в январе суточный объем транзита был всего 52,5 млн кубометров при контрактных 109 млн.

"Выводы напрашиваются сами за себя – "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период и давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", – заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Нафтогаз" с октября не закупает импортный газ из-за высоких цен. "Закупать газ по таким ценам было бы преступлением", – сказал на днях РБК-Украина один из представителей правительства.

В феврале, как стало известно изданию, НАК все-таки может начать импорт. По информации ОГТСУ, в результате первого в 2022 году месячного аукциона на февраль участники рынка забронировали более 195 млн кубометров мощностей для импорта газа. Из них 124,8 млн кубометров (4,46 млн "кубов"/сутки) – на виртуальной точке "Берег" (Венгрия) и 70,3 млн кубометров (2,51 млн "кубов"/сутки) – на точке "Будинце" (Словакия).

Кто именно будет завозить газ и станут ли докупать дополнительные мощности – неизвестно. Но, по информации издания, НАК планирует в феврале закупить около 300 млн кубометров и приблизительно столько же в марте. Планы НАК начать импорт подтвердил министр энергетики Герман Галущенко.

"Нафтогаз" уже законтрактовал соответствующие объемы на февраль. Будет март… На самом деле все будет нормально", – заявил Галущенко во время визита в Брюссель в конце прошлой недели. Но об объемах импорта ничего не сказал.

В любом случае 300 млн кубометров в месяц – довольно мало. В пиковые периоды таким объемом можно покрыть лишь полтора дня потребления.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что всего нужно закупить 2 млрд кубометров. И это при том, что возможность суточного отбора газа из хранилищ сокращается по мере снижения уровня их заполнения.

Подобного же мнения придерживается и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. "Такого объема не хватит. Надо минимум в два раза больше. И то без "недотопов" не обойтись. Это когда подача теплоносителя для системы отопления значительно ниже нормативного (уровня, - ред.). По-хорошему следует докупить 1,5-2 млрд кубометров", – заявил он в комментарии изданию.

В "Нафтогазе" отказались от комментариев по поводу начала закупки газа.

Импорта может не хватить

Возможный суточный отбор газа из ПХГ составляет около 1% от общего объема в хранилищах. То есть при 12 млрд кубометров за сутки поднять можно 120 млн "кубов". С учетом 55 млн кубометров газа украинской добычи в сутки общий объем для использования составляет порядка 175 млн.

Учитывая, что потребность газа в пиковые периоды достигает до 200 млн, максимальных возможностей как раз достаточно, но только на сейчас. Позже объем газа в ПХГ будет сокращаться и, следовательно, возможности для отбора снизятся, отметил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Если температура снизится до минус 8-10 градусов, потребление вырастет до 180-200 млн кубометров в сутки и ресурса физически не хватит. ОГТСУ как ключевой игрок рынка должен будет применить график отключений сначала крупных потребителей, а в случае недостаточности такой меры пойти на ограничение поставок газа теплокоммунэнерго, и уже в крайнем случае – населению", – сказал Землянский. Он напомнил, что в ОГТСУ соответствующие графики отключения уже довели до сведения облгазов.

В феврале-марте, когда газа в хранилищах станет еще меньше, ситуация усложнится, и импорта может не хватить для покрытия потребностей. Его суточный объем ограничен – 27 млн кубометрами из Словакии и 8 – из Венгрии. И это при условии наличия физического газа, что может стать проблемой из-за сокращения транзита.

Уже по имеющимся цифрам можно понять, что из отопительного сезона Украина выйдет почти без газа, свободного для использования. Тогда остро встанет вопрос о заполнении хранилищ для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Цена газа весной несколько снизится из-за падения текущего потребления. Если для закупки газа в феврале у НАК пока есть деньги, что подтвердили изданию собеседники в правительстве, то для дальнейших закупок средства нужно будет искать.

Ранее руководство НАК планировало привлечь ресурс, разместив ценные бумаги. Глава "Нафтогаза" Юрий Виренко говорил, что это планировалось на осень 2021 года. Однако выпуск облигаций тогда не провели, а в нынешних условиях военной угрозы и высоких ставок для Украины на внешних рынках это будет сделать сложно.

Переговоры с ЕБРР о привлечении кредита на закупку газа, как это было в прежние годы, не ведутся – это изданию подтвердили и в банке, и в правительстве. Единственно возможным вариантом получения средств на сегодняшний день остается госбюджет. Но пока в нем не предусмотрены средства на эти цели.