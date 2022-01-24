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Є план "Б". Шмигаль сказав, чи зможе Україна закупити газ у випадку припинення транзиту

Автор: Сергій Пишкін

Уряд упевнений, що Україна спокійно пройде цей опалювальний сезон, навіть у разі серйозних морозів. Також Кабмін має план "Б" на випадок припинення транзиту.

Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Ми проходимо напружено, але спокійно цей опалювальний сезон. Нам вистачає ресурсів. "Нафтогаз" з наступного місяця почне планову закупівлю газу в українські сховища на наступний сезон. Обсяги уточнюються. Ми вважаємо, що спокійно пройдемо і наступний опалювальний сезон", - заявив Шмигаль.

На питання, чи зможе Україна імпортувати газ у разі його дефіциту - прем’єр відзначив, що сьогодні є альтернативний план щодо його видобутку. Водночас країна веде переговори з партнерами про імпортні доставки.

"У нас є план "Б". По-перше, ми цього року маємо намір, і не просто намір, а підтверджені цифри щодо українського видобутку газу, а також ведемо переговори з партнерами щодо альтернативних імпортних поставок газу. У різних випадках, ми будемо діяти у різний спосіб. Всі плани прописані", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, чи змінюватимуться цьогорічні тарифи на комунальні послуги в Україні.

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