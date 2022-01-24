ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Есть план "Б". Шмыгаль сказал, сможет ли Украина закупить газ в случае прекращения транзита

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 23:21
Есть план "Б". Шмыгаль сказал, сможет ли Украина закупить газ в случае прекращения транзита Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство уверено, что Украина спокойно пройдет этот отопительный сезон, даже в случае серьезных морозов. Также у Кабмина есть план "Б" на случай прекращения транзита.

Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Мы проходим напряженно, но спокойно этот отопительный сезон. Нам хватает ресурсов. "Нафтогаз" со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Объемы уточняются. Мы считаем, что спокойно пройдем и следующий отопительный сезон", - заявил Шмыгаль.

На вопрос сможет ли Украина физически со следующего месяца производить импорт газа, если "Газпром" не бронирует дополнительные мощности для транзита, Шмыгаль заверил, что есть "план Б".

"У нас есть план "Б". Во-первых, мы в этом году имеем намеренье, и не просто намеренье, а подтвержденные цифры относительно украинской добычи газа, а также ведем переговоры с партнерами относительно альтернативных импортных поставок газа. В разных случаях, мы будем действовать разными способами. Все планы прописаны", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Кабмине рассказали, будут ли изменяться тарифы на коммунальные услуги в Украине.

Добавим, о планах "Нафтогаза" начать закупку газа в феврале говорилось в материале РБК-Украина "Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Газ
NEWS
Ермак о нормандской встрече в Париже: это мощный сигнал
Ермак о нормандской встрече в Париже: это мощный сигнал
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон