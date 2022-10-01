Плакати, чи кричати. Вучич різко сприйняв диверсії на "Північних потоках"

"Я спітнів, коли це почув. Не знав, плакати мені чи кричати, коли побачив, що сталося на "Північному потоці". Уявіть тільки, що таке станеться десь у Чорному морі, або на території Туреччини чи Болгарії якась диверсія, і ми залишимося без газу. Якби ми не побудували газопровід два роки тому, ми зараз відключали б електрику на 12 годин на день", - заявив Вучич.

Він також зазначив, що "псевдореферендуми" в окупованих Росією областях України ускладнили позицію Белграда, в результаті Сербія зазнала нового тиску з боку Євросоюзу.

"Для нас будуть жахливі наслідки. Нещодавно нам зателефонували і сказали, що Європарламент ухвалить рішення припинити переговори з Сербією про вступ до ЄС. Потім сказали, що не буде безвізового режиму, введуть нам санкції і таке інше. Залишилося нам тільки покласти голову на пеньок і вони скажуть, зараз візьмемо сокиру та кінець", - додав він.