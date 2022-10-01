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Плакати, чи кричати. Вучич різко сприйняв диверсії на "Північних потоках"

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Якби диверсія відбулася на газопроводі в Туреччині, або Болгарії, то Сербія вводила б 12-годинні відключення електрики.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Я спітнів, коли це почув. Не знав, плакати мені чи кричати, коли побачив, що сталося на "Північному потоці". Уявіть тільки, що таке станеться десь у Чорному морі, або на території Туреччини чи Болгарії якась диверсія, і ми залишимося без газу. Якби ми не побудували газопровід два роки тому, ми зараз відключали б електрику на 12 годин на день", - заявив Вучич.

Він також зазначив, що "псевдореферендуми" в окупованих Росією областях України ускладнили позицію Белграда, в результаті Сербія зазнала нового тиску з боку Євросоюзу.

"Для нас будуть жахливі наслідки. Нещодавно нам зателефонували і сказали, що Європарламент ухвалить рішення припинити переговори з Сербією про вступ до ЄС. Потім сказали, що не буде безвізового режиму, введуть нам санкції і таке інше. Залишилося нам тільки покласти голову на пеньок і вони скажуть, зараз візьмемо сокиру та кінець", - додав він.

Раніше Вучич заявив, що Сербія не визнає результатів "псевдореферендумів" про входження до складу Росії тимчасово окупованих територій України.

Також нагадаємо, що 27 вересня стало відомо про витік газу у трьох місцях на "Північних потоках". На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

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