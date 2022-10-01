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Плакать, или кричать. Вучич резко воспринял диверсии на "Северных потоках"

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В случае, если бы диверсия произошла на газопроводе в Турции, или Болгарии, то Сербия бы вводили 12-часовые отключения электричества.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Я вспотел, когда это услышал. Не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Черном море, или на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия, и мы останемся без газа. Если бы мы не построили газопровод два года назад, мы бы сейчас отключали электричество на 12 часов в день", - заявил Вучич.

Он также отметил, что "псевдореферендумы" в оккупированных Россией областях Украины усложнили позицию Белграда, в результате Сербия подверглась новому давлению со стороны Евросоюза.

"Для нас будут ужасные последствия. Недавно нам позвонили и сказали, что Европарламент примет решение прекратить переговоры с Сербией о вступлении в ЕС. Потом сказали, что не будет безвизового режима, введут нам санкции и так далее. Осталось нам только положить голову на пенек и они скажут, сейчас возьмем топор и конец", - добавил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не признает результатов "псевдореферендумов" о вхождении в состав России временно оккупированных территорий Украины.

Также напомним, что 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на "Северных потоках". По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

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СербияВучичВторжение России в Украину