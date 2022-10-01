Плакать, или кричать. Вучич резко воспринял диверсии на "Северных потоках"

"Я вспотел, когда это услышал. Не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Черном море, или на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия, и мы останемся без газа. Если бы мы не построили газопровод два года назад, мы бы сейчас отключали электричество на 12 часов в день", - заявил Вучич.

Он также отметил, что "псевдореферендумы" в оккупированных Россией областях Украины усложнили позицию Белграда, в результате Сербия подверглась новому давлению со стороны Евросоюза.

"Для нас будут ужасные последствия. Недавно нам позвонили и сказали, что Европарламент примет решение прекратить переговоры с Сербией о вступлении в ЕС. Потом сказали, что не будет безвизового режима, введут нам санкции и так далее. Осталось нам только положить голову на пенек и они скажут, сейчас возьмем топор и конец", - добавил он.