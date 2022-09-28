Вучич підтвердив позицію Сербії щодо "референдумів" в Україні

Сербія не визнає результатів "псевдореферендумів" про входження до складу Росії тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Олександра Вучича, яку наводить Reuters.

"Сербія не визнає цього (референдумів - ред.), оскільки дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - зазначив президент. За словами Вучича, його країна виборює власну територіальну цілісність і "в її інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн". Зазначимо, що Україна також не визнає незалежності Косова від Сербії.