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Пийте цей напій ввечері, щоб позбутися стресу та покращити сон

Названо напій, який варто пити ввечері, щоб покращити сон (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Новий тренд у світі напоїв - "місячне молоко", який набирає популярності серед тих, хто шукає природний спосіб розслабитися перед сном. Цей заспокійливий напій на основі теплого молока зменшує тривожність та допомагає відновитись після напруженого дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.

Як приготувати напій

Місячне молоко - це традиційний напій, який зазвичай готують з теплого молока, прянощів і іноді з підсолоджувачами. Він отримав назву через свою заспокійливу дію, що сприяє міцному сну та зняттю стресу, як "енергія місяця". Напій часто використовують перед сном.

Класичний рецепт "Місячного молока":

  • 1 склянка молока (коров’ячого, рослинного - мигдального, кокосового, вівсяного тощо)
  • 1/2 ч. ложки кориці
  • 1/4 ч. ложки куркуми
  • щіпка мускатного горіха (або більше - за смаком)
  • щіпка кардамону 
  • 1 ч. ложка меду або кленового сиропу 
  • крапля ванілі
  • 1 ч. ложка гхі (топленого масла) або кокосової олії 

Спосіб приготування:

  • у невелику каструльку влийте молоко
  • додайте всі прянощі і олію
  • нагрійте на середньому вогні, постійно помішуючи, до появи пари (не кип’ятити)
  • зняти з вогню, трохи охолодити
  • додайте мед або інший підсолоджувач 
  • перелийте в чашку і насолоджуйтесь

Включення розслаблюючого напою, будь це місячне молоко чи трав’яний чай може допомогти тілу та мозку розслабитись та швидше заснути. Сон є вирішальним компонентом у боротьбі зі стресом. 

Як включити місячне молоко у вечірній розпорядок дня

Напій варто випити, коли ви вже відчуваєте легку сонливість. Після ковтка продовжуйте свою звичну процедуру перед сном, наприклад, чистіть зуби або доглядайте за шкірою, і одразу ж йдіть спати. Послідовність є ключовою для того, щоб допомогти мозку створити асоціацію. 

Додамо, що перед сном категорично варто уникати таких напоїв:

  • кава (навіть без кофеїну - вона все одно має невелику кількість кофеїну)
  • чай (чорний, зелений, матча, улун, білий)
  • енергетики  
  • кола та інші газовані напої з кофеїном
  • вино, пиво, коктейлі, горілка, коньяк тощо

Варто знати, що кофеїн блокує аденозин - хімічну сполуку, яка викликає сонливість. Його дія триває до 6-8 годин.

 

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