Пийте цей напій ввечері, щоб позбутися стресу та покращити сон

Як приготувати напій

Місячне молоко - це традиційний напій, який зазвичай готують з теплого молока, прянощів і іноді з підсолоджувачами. Він отримав назву через свою заспокійливу дію, що сприяє міцному сну та зняттю стресу, як "енергія місяця". Напій часто використовують перед сном.

Класичний рецепт "Місячного молока":

1 склянка молока (коров’ячого, рослинного - мигдального, кокосового, вівсяного тощо)

1/2 ч. ложки кориці

1/4 ч. ложки куркуми

щіпка мускатного горіха (або більше - за смаком)

щіпка кардамону

1 ч. ложка меду або кленового сиропу

крапля ванілі

1 ч. ложка гхі (топленого масла) або кокосової олії

Спосіб приготування:

у невелику каструльку влийте молоко

додайте всі прянощі і олію

нагрійте на середньому вогні, постійно помішуючи, до появи пари (не кип’ятити)

зняти з вогню, трохи охолодити

додайте мед або інший підсолоджувач

перелийте в чашку і насолоджуйтесь

Включення розслаблюючого напою, будь це місячне молоко чи трав’яний чай може допомогти тілу та мозку розслабитись та швидше заснути. Сон є вирішальним компонентом у боротьбі зі стресом.

Як включити місячне молоко у вечірній розпорядок дня

Напій варто випити, коли ви вже відчуваєте легку сонливість. Після ковтка продовжуйте свою звичну процедуру перед сном, наприклад, чистіть зуби або доглядайте за шкірою, і одразу ж йдіть спати. Послідовність є ключовою для того, щоб допомогти мозку створити асоціацію.

Додамо, що перед сном категорично варто уникати таких напоїв:

кава (навіть без кофеїну - вона все одно має невелику кількість кофеїну)

чай (чорний, зелений, матча, улун, білий)

енергетики

кола та інші газовані напої з кофеїном

вино, пиво, коктейлі, горілка, коньяк тощо

Варто знати, що кофеїн блокує аденозин - хімічну сполуку, яка викликає сонливість. Його дія триває до 6-8 годин.