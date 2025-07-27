Пийте цей напій ввечері, щоб позбутися стресу та покращити сон

Новий тренд у світі напоїв - "місячне молоко", який набирає популярності серед тих, хто шукає природний спосіб розслабитися перед сном. Цей заспокійливий напій на основі теплого молока зменшує тривожність та допомагає відновитись після напруженого дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Місячне молоко - це традиційний напій, який зазвичай готують з теплого молока, прянощів і іноді з підсолоджувачами. Він отримав назву через свою заспокійливу дію, що сприяє міцному сну та зняттю стресу, як "енергія місяця". Напій часто використовують перед сном.
Класичний рецепт "Місячного молока":
Спосіб приготування:
Включення розслаблюючого напою, будь це місячне молоко чи трав’яний чай може допомогти тілу та мозку розслабитись та швидше заснути. Сон є вирішальним компонентом у боротьбі зі стресом.
Напій варто випити, коли ви вже відчуваєте легку сонливість. Після ковтка продовжуйте свою звичну процедуру перед сном, наприклад, чистіть зуби або доглядайте за шкірою, і одразу ж йдіть спати. Послідовність є ключовою для того, щоб допомогти мозку створити асоціацію.
Додамо, що перед сном категорично варто уникати таких напоїв:
Варто знати, що кофеїн блокує аденозин - хімічну сполуку, яка викликає сонливість. Його дія триває до 6-8 годин.
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