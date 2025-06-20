Кому категорично не можна пити комбучу: дізнайтесь, чи ви є у списку

Комбуча стрімко набирає популярності як "здоровий" напій, але у деяких випадках її вживання може завдати серйозної шкоди здоров’ю. Кому категорично не можна пити комбучу і чим це загрожує?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.

Чи корисна комбуча

Комбуча (чайний гриб) - це ферментований напій на основі чаю, цукру та симбіозу бактерій і дріжджів. Вона може бути корисною, але не для всіх.

Користь від комбучі така:

пробіотики - завдяки процесу ферментації комбуча містить живі бактерії, які можуть підтримувати здоров’я кишківника

- завдяки процесу ферментації комбуча містить живі бактерії, які можуть підтримувати здоров’я кишківника антиоксиданти - особливо якщо напій виготовлений з зеленого або чорного чаю - допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами

- особливо якщо напій виготовлений з зеленого або чорного чаю - допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами детокс-ефект - комбуча може мати легкий сечогінний і жовчогінний ефект, стимулюючи очищення організму

- комбуча може мати легкий сечогінний і жовчогінний ефект, стимулюючи очищення організму підтримка імунітету - здоровий кишківник - основа сильного імунітету

"Комбучу роблять з того самого чайного гриба, але де він росте? В банці, а не в лісі, як я собі думав", - додав експерт.

Комбуча (фото: Freepik)

Як приготувати

Готують його з чаю і цукру. Необхідно взяти 500 мл води та додати 4-5 ложок чаю. Коли настоїться і охолоне, то додаємо ще 5-7 ложок цукру, перемішуємо та проціджуємо, а далі в банку і в тепле місце на 2 місяці.

"Як ми бачимо інгредієнти прості, чай - це добре, а цукор ні. Але в процесі росту гриба, цей цукор повністю переробляється дріжджами і корисними бактеріями", - зазначив нутриціолог.

Комбуча - це ферментований напій, тобто у своєму складі він містить корисні молочнокислі бактерії. Це ті бактерії, які додаються в кисломолочні продукти (пробіотики). Саме вони в кишківнику утворюють корисну мікрофлору.

До того ж 60% імунітету залежить від мікрофлори кишківника.

Окрім корисних бактерій, комбуча містить амінокислоти, антиоксиданти і поліфеноли.

Кому протипоказано пити комбучу

Якщо у вас грибкова інфекція або надлишковий грибковий ріст - кандидоз, акне, молочниця, здуття, газоутворення або висипка, то краще уникати такого напою.

Все тому, що комбуча містить корисні бактерії, які можуть лише погіршити стан.

"Після того, коли ви понизите надлишковий грибковий ріст, тоді вже можна заселяти свою мікрофлору корисними бактеріями, використовуючи комбучу", - додав Попко.

Людям з виразкою або подразнення слизової шлунка також краще уникати комбучі.