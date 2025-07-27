Пейте этот напиток вечером, чтобы избавиться от стресса и улучшить сон

Новый тренд в мире напитков - "лунное молоко", который набирает популярность среди тех, кто ищет естественный способ расслабиться перед сном. Этот успокаивающий напиток на основе теплого молока уменьшает тревожность и помогает восстановиться после напряженного дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Лунное молоко - это традиционный напиток, который обычно готовят из теплого молока, пряностей и иногда с подсластителями. Он получил название из-за своего успокаивающего действия, способствующего крепкому сну и снятию стресса, как "энергия луны". Напиток часто используют перед сном.
Классический рецепт "Лунного молока":
Способ приготовления:
Включение расслабляющего напитка, будь это лунное молоко или травяной чай может помочь телу и мозгу расслабиться и быстрее заснуть. Сон является решающим компонентом в борьбе со стрессом.
Напиток стоит выпить, когда вы уже чувствуете легкую сонливость. После глотка продолжайте свою привычную процедуру перед сном, например, чистьте зубы или ухаживайте за кожей, и сразу же идите спать. Последовательность является ключевой для того, чтобы помочь мозгу создать ассоциацию.
Добавим, что перед сном категорически стоит избегать таких напитков:
Стоит знать, что кофеин блокирует аденозин - химическое соединение, которое вызывает сонливость. Его действие длится до 6-8 часов.
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